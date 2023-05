Joker. Polowanie na Klauna – recenzja komiksu wyd. Egmont

Ale "Joker. Polowanie na Klauna" wymyka się prostej kategoryzacji pod względem formy i treści. Na pewno jest to w dużej mierze "policyjna" opowieść byłego już komisarza Gordona, który podejmuje się nietypowego zlecenia. Ma on bowiem wytropić samego Księcia Zbrodni. Zielonowłosego szaleńca, który ucieka do Europy, a jego śladem podąża nie tylko Jim Gordon. Po ataku na Azyl Arkham, z którego przed przybyciem Batmana uciekło 50-100 osób, a kolejnych kilkaset osadzonych uznano za zmarłych (w tym samego Bane’a!), Joker znalazł się na celowniku wielu barwnych postaci.