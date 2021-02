Jego obrazy sprzedają się za miliony funtów. Banksy z wystawą w Warszawie

Nikt nie jak wygląda i kim właściwie jest. Rozsławił sztukę uliczną i sprawił, że kilka maźnięć sprayem po ściany warte jest miliony funtów. Banksy nazywany jest królem street artu, a jego warte fortunę prace można właśnie oglądać w Warszawie.

Fragment wystawy "The Art of Banksy. Without Limits" w Centrum Praskim Koneser w Warszawie

Źródło: Instagram