Banksy nie próżnuje. Przebrał się za pracownika odkażającego metro i je nieco "upiększył"

Jest też napis na drzwiach, który brzmi: "I get lockdown, but i get up again". To nawiązanie do piosenki "Tubthumping" zespołu Chumbawamba. W oryginale słyszymy: "I get knocked down, but I get up again", co w wolnym tłumaczeniu znaczy: "upadam, ale znów się podnoszę". Banksy odnoszą się do pandemii zamienił "knock down" na podobnie brzmiące słowo, a tak bardzo aktualne: "lockdown"