Banksy pokazuje nowe dzieło: "Moja żona nie znosi, jak pracuję w domu"

Globalna pandemia koronawirusa niefortunnie wpłynęła na życie wielu artystów. Szczególnie musiał odczuć to Banksy, którego prace zazwyczaj można znaleźć w przestrzeni publicznej. Wybitny twórca potrafi jednak dostosować się do najtrudniejszych warunków, które nie są w stanie ograniczyć jego kreatywności. Najbardziej anonimowy artysta, tak jak większość ludzi na świecie, ostatnio spędza czas w domowej izolacji. Z tego powodu pokazał światu zdjęcię najnowsze dzieło, które stanowi komentarz do sytuacji, w jakiej wielu z nas się znajduje.