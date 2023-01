Fungae – recenzja komiksu wyd. Kultura Gniewu

Przywołana we wstępie informacja o pierwotnej objętości komiksu pochodzi z wywiadu, jakiego Wojtek Wawszczyk udzielił blogowi "All Comics Are Beautiful" (zapraszam niżej). W tej samej rozmowie pada myśl, że "Fungae" to "doświadczenie wizualne, w którym czytelnik powinien się zanurzyć i zatracić". W moim odczuciu to kluczowe stwierdzenie definiujące cały album i niezwykły efekt, jaki temu utalentowanemu duetowi udało się tym komiksem osiągnąć.