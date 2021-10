"Czwórka z Baker Street. Tom 8 – Sfora z Limehouse" - recenzja komiksu

Trzeba przyznać, że fabuła "Sfory z Limehouse" jest naprawdę wciągająca, co z jednej strony jest zasługą nad wyraz skomplikowanej intrygi kryminalnej, a z drugiej dynamicznie toczącej się akcji, która obfituje też w dynamiczne sceny walki. Dodatkową atrakcją jest zaś możliwość obserwowania perypetii uczuciowych młodych bohaterów oraz dość zaskakującej przemiany, jaką przechodzi Charlie. No cóż, nie ulega wątpliwości, że partyzanci z Baker Street nie są już tymi samymi dzieciakami co w pierwszym tomie serii, ale to akurat trzeba zaliczyć twórcom komiksu zdecydowanie na plus.