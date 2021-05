Czwórka z Baker Street. Tom 7 – Sprawa Morana - recenzja

Wprawdzie nie mamy wątpliwości, że to właśnie Billy, Czarny Tom i Charlie w znacznym stopniu przyczyniają się do pokrzyżowania planów pułkownika, ale w tym przypadku ostatnie słowo należy jednak do Sherlocka Holmesa. Przekonamy się jednak, że chociaż groźny przestępca zostanie unieszkodliwiony, to nie wszystko potoczy się po myśli słynnego detektywa. No cóż, na świecie liczy się nie tylko sprawiedliwość, a wiedza pułkownika mogłaby być bardzo niewygodna dla wielu wysoko postawionych osób…