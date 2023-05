Batman Knightfall. Nowy początek. Tom 5 - recenzja komiksu wyd. Egmont

Skoro to ostatni tom "Knightfalla", to zacznijmy od podsumowania. Zakończenie sagi dostaliśmy zaledwie po ośmiu miesiącach od ukazania się "Prologu" zbierającego kultowe historie ("Venom" czy "Miecz Azraela") znane czytelnikom wychowanym na zeszytach TM-Semic. To naprawdę godne podziwu tempo wydawnicze w porównaniu do innych ukazujących się na naszym rynku serii. Tu pierwszy plusik dla Egmontu.