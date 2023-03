Batman. Wyjątkowo mroczna noc - recenzja komiksu wyd. Egmont

Jeśli pierwszą rzeczą, jaka przyszła wam do głowy, są "Wojownicy" z 1979 r. to możecie przybić sobie piątkę. "Batman. Wyjątkowo mroczna noc" to nic innego parafraza kultowego filmu Waltera Hilla, gdzie tytułowi członkowie gangu muszą przedostać się z punktu A do punktu B, przedzierając się przez miejską dżunglę i terytoria przynależne do ich konkurencji.