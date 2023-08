Batman: Epidemia - recenzja komiksu wyd. Egmont

"Batman: Epidemia" to ponad 500-stronicowy crossover zbierający zeszyty nie tylko z serii poświęconych Batmanowi ("Shadow of the Bat" czy "Detective Comics"), ale i "Robin", "Azrael", "Catwoman", "The Huntress", a nawet "Hitman". I jak łatwo się domyślić, w związku z tym poziom historii jest, delikatnie mówiąc, zróżnicowany.