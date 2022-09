Zbigniew Kasprzak. "Nie mogłem już słuchać, jak ci biedni ludzie łamią sobie język"

To jest marzenie każdego rysownika. Tak naprawdę zrozumiałem to, kiedy pierwszy raz od wyjazdu odwiedziłem Polskę. To było jeszcze w latach 90., promowałem "Yansa" i miałem spotkanie w warszawskim Empiku. Ustawiła się wielka kolejka po autografy, podchodzili do mnie ludzie mówiący, że uczyli się czytać na moich albumach, a teraz tę miłość do komiksu przekazują dzieciom. O to właśnie w tym wszystkim chodzi.