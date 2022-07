Zabijał ludzi, zarabiał miliony. Dziś żyje lepiej niż rodziny ofiar

W 1997 r. do amerykańskich księgarń trafiła książka "Underboss" Petera Maasa, którą dwa lata później polscy czytelnicy poznali pt. "Mafia: moja rodzina" (wyd. Alfa). Maas przedstawił w niej życie i przestępczą działalność Salvatore Gravano, znanego szerzej jako Sammy "The Bull" Gravano". Nowojorskiego gangstera, który na początku ;at 90. "doprowadził do upadku przestępczości zorganizowanej w Nowym Jorku".