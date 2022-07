W sądzie trwa walka o "Doktora Żywago". Proces o plagiat kosztuje miliony

Anna Pasternak, prawnuczka siostry Borysa, nie ma złudzeń, że Lara Antipova nie była wytworem wyobraźni jej przodka, ale literackim ucieleśnieniem Olgi Ivanskajej. Sekretarki, kochanki i muzy Pasternaka. Anna, 55-letnia pisarka z Wielkiej Brytanii, napisała o tym książkę: "Lara, The Untold Love Story And The Inspiration For Doctor Zhivago" ("Lara, nieopowiedziana historia miłosna i inspiracja dla Doktora Żywago"). Praca z gatunku non-fiction ukazała się w 2016 r. i jest dziś przedmiotem sądowego sporu.