Wyklęta przez PRL. "By przeżyć, trzeba wykorzystywać ciało i posługiwać się seksem"

Książki "Ja, Tamara. Powieść o Tamarze Łempickiej" oraz wydana trzy lata później "Tamara, siostra wulkanu" są zapisem nagrań malarki adresowanych do przyjaciela jej ostatnich lat, młodego meksykańskiego rzeźbiarza, występującego w powieści pod imieniem Pablo. Mogła to być wspaniała autobiografia Tamary Łempickiej, gdyby malarka podjęła się trudy napisania własnych wspomnień. Zrobił to za nią Grzegorz Musiał, który swoim piórem wykreował pamiętnik artystki. Dzięki temu zabiegowi literackiemu, czytelnikom o różnych aspektach i szczegółach swojego życia opowiada osobiście Tamara – kobieta wielce nietuzinkowa.