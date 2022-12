Wstrząsająca książka w reklamie bielizny. Czegoś takiego jeszcze nie było

"A może to przekaz, który każe zostawić smutki za sobą? A może wcale nie chodzi o tę konkretną książkę, tylko o to, że seks jest lepszy niż czytanie? (Kiedyś też tak myślałem). A jeśli to nie rekwizytor na polecenie scenografa dał do ręki aktorowi ten egzemplarz, bo odpowiadały im kolory okładki, tylko scenarzysta z reżyserem tak cenią tę książkę, że postanowili nam pomóc? A tak! Małemu, niszowemu wydawnictwu, któremu w tym kryzysie, przy galopujących cenach papieru, wśród narodu niechętnego do czytania grozi upadek?" - zastanawia się Szczygieł.