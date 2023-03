"Wodnik": tajemnicza śmierć 10-latka i nastolatki. Tylko jedna osoba wie, co się wydarzyło

Zaczyna się banalnie. 45-letni Szczepan Turski (w tej roli fenomenalny Andrzej Chyra) - psycholog interwencyjny, który specjalizuje się w pracy z dziećmi - otrzymuje z pozoru proste zadanie. Zostaje wezwany do Zwierzyńca na Roztoczu, gdzie zatrudnia go Beata Gajus (Urszula Grabowska). Kobieta jest pod ścianą. Nie potrafi porozumieć się ze swoim 8-letnim synem Michałem. Chłopiec odizolował się od rodziny, zamknął się w swoim świecie, niszczy zabawki i krzywdzi zwierzęta. Nikt nie ma pojęcia, co wpływa na zachowanie malucha. Szczepan przyjmuje zlecenie i na tydzień przyjeżdża do domu państwa Gajusów. Już na wstępie dowiaduje się, że Jacek (w tej roli z kolei Artur Dziurman i jego przyprawiający o dreszcze niski głos), mąż Beaty nie jest zachwycony pomysłem małżonki i sceptycznie podchodzi do "pana niani".