"W Kaczogrodzie spędziłem całe życie". Rozmowa z autorem komiksu "Pamiętniki Sknerusa McKwacza"

Prawdopodobnie zbyt wiele, by wymienić, ale gdybym miał wybrać jedną ulubioną, byłby to klasyk bożonarodzeniowy "Christmas for Shacktown" autorstwa Barksa. Czytałem ją jako młody chłopak i wywarła na mnie ogromne wrażenie. To dziwne, jak coś, co czytałeś jako dziecko, zostaje z tobą i staje się częścią twojej osobowości, w przeciwieństwie do innych lektur, które czytasz później.