"Kaczogród. Na tropach jednorożca": Nie straszne im piaski pustyni i górskie szczyty [RECENZJA]

Akurat zakończenie tytułowej historyjki okazuje się pomyślne właściwie dla wszystkich postaci, ale wcześniej będziemy z zainteresowaniem obserwować przebieg pełnej nieprzewidzianych zdarzeń wyprawy w Himalaje. To właśnie tam ma bowiem żyć jednorożec, którego Sknerus McKwacz chce za wszelką cenę mieć w swoim prywatnym zoo. O determinacji bogacza świadczy już to, że za sprowadzenie tego niezwykłego zwierzęcia jest gotów zapłacić Donaldowi dziesięć tysięcy dolarów plus wydatki! Co ciekawe, wykonanie tej misji dodatkowo utrudni Goguś, który ma chrapkę na tę okrągłą sumkę, a przy tym nie zawaha się też przed oszukaniem krewniaka. Warto dodać, że w tym przypadku happy end zawdzięczamy nie głównym rywalom, ale Hyziowi – warto więc bacznie obserwować także poczynania siostrzeńców Donalda.