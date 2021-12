"Kaczogród. Deszcz pieniędzy i inne historie z lat 1951-1952" [RECENZJA]

W tym tomie warto zwrócić też uwagę na "Niebezpieczną grę", gdzie Donald i jego siostrzeńcy niespodziewanie znajdą się w samym sercu szpiegowskiej afery. Niejednokrotnie wykażą się oni tutaj pomysłowością i odwagą, chociaż do samego końca tak naprawdę nie mają pojęcia, kto jest sojusznikiem, a kto wrogiem. Zresztą jeszcze bardziej opłakane są skutki pomysłów Donalda, kiedy ma pomagać Sknerusowi w chronieniu jego pieniędzy. Zarówno w "Działaniu działa", jak i w "Wyjątkowo zimnej nocy" podjęte przez McKwacza środki ostrożności obracają się bowiem przeciwko niemu i dzięki temu to Bracia Be śmieją się ostatni.