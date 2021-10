W cieniu drzew, tom 1 - Jesień pana Zrzędka – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Pierwsze co rzuca się w oczy to mały, poziomo zorientowany format oraz miękka, "gąbczasta" oprawa. Wszystko to pierwszorzędnie sprawdza się podczas wspólnego czytania. Komiks jest lekki i poręczny, a nieduży format sprawia, że dzieci mogą skupić się na lekturze i bez przeszkód śledzić narrację.