Uwięził elity w luksusowym hotelu. Recepcjonista opowiedział Polakowi, co się tam działo

Tak wyglądała pierwsza noc. Dla wielu z nich tylko pierwsza, dla niektórych wiele później. Chodziło o to, by pokazać elitom, że to nie są żarty. Z jednej strony trafili do luksusowego hotelu i eleganckich apartamentów, ale z drugiej strony trzeba było uświadomić im powagę sytuacji. Niektórzy więźniowie z Ritza nigdy nie wrócili do swoich posiadłości. Możliwe, że tkwią do dziś w saudyjskich więzieniach, albo nie żyją, ale nikt ich nie żałuje, bo ludziom sprzedano bajkę o młodym księciu, który rozprawił się ze skorumpowanymi elitami dla dobra kraju.