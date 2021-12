Usagi Yojimbo Saga: Legendy – recenzja komiksy wyd. Egmont

"Usagi w kosmosie" to ciekawa interpretacja przygód króliczego wojownika, przenosząca całe uniwersum z Japonii czasów samurajów w przestrzeń kosmiczną. Stan Sakai w przedmowie podkreślił, że "Usagi w kosmosie" to fantastyka innego rodzaju niż klasyczna seria "Usagi Yojimbo", gdzie autor był ograniczony kulturą i historią dawnej Japonii. "Usagi w kosmosie" dał mu więcej wolności, bo choć w dalszym ciągu są to opowieści samurajskie i wszędzie widać odniesienia do dawnej kultury, to są one jedynie "elementem zabawy konwencją".