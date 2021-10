Urządzał orgie pod nieobecność żony. "Miałam nadzieję, że on się zmieni"

Na szczęście tak, połowa idzie na szkołę. No i znalazłam pracę na pół etatu. Zarabiam niewiele, około 2000 zł, ale w tej chwili sama płacę wszystkie rachunki. On traktuje dom jak darmowy hotel – wchodzi i wychodzi, kiedy chce. Żyje według swoich zasad: "Co chcę, to będę miał, zdobędę każdą, którą zechcę". Przeczytała pani w aktach, jak lekceważąco się do mnie zwraca. Dla niego od początku jestem "królikiem". Królik pójdzie na zakupy, królik sprząta dom, królik odrabia lekcje z dziećmi. Wiele razy prosiłam go, żeby tak mnie nie nazywał, ale on ma to gdzieś. Jestem królikiem. Koniec, kropka. Ale królik ma już dość.