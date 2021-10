"Squid Game" dotarło do polskich szkół. Przerażeni nauczyciele biją na alarm

Dzieci zaczynają powtarzać na szkolnych boiskach zabawy z serialu "Squid Game". Agresywne zachowania budzą niepokój władz szkolnych na całym świecie. Problem pojawia się także w Polsce - dzieci są zagrożone, szkoły zaczynają reagować: pedagożki piszą listy do rodziców, żeby monitorowały to, co dzieci oglądają w domu i jak się zachowują. Dotarliśmy do jednego z nich.