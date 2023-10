Ukochana go nie rozpoznaje. "Nie szkodzi, przecież ja ją kocham"

Czy jeśli nie zakochasz się do 30-stki, możesz nazywać się singlem do końca życia? Absolutnie nie. Udowodniła to Agata Romaniuk, która w swojej książce "Krótko i szczęśliwie. Historie późnych miłości" pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by powiedzieć komuś "kocham". A co równie ważne, żeby to słowo usłyszeć.