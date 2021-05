Napisał kultową książkę dla młodzieży. W końcu doczekał się jej ekranizacji

Aidan Chambers -ur. w 1934 roku brytyjski autor powieści dla nastolatków oraz sztuk, esejów i książek edukacyjnych. Popularność przyniosły mu powieści z serii "The Dance Sequence": "Breaktime" (1978), "Dance on My Grave" (1982), "Now I Know" (1987), "The Toll Bridge" (1992), "Postcards from No Man’s Land" (1999, nagrodzona Carnegie Medal w Wielkiej Brytanii oraz Nagrodą Michael L. Printz w Stanach Zjednoczonych) i "This Is All" (2005). Obok innych wyróżnień pisarz otrzymał w 2002 nagrodę im. Hansa Christiana Andersena za całokształt twórczości.