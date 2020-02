„Trzy sumienia” to powieść kryminalna, opowiadająca o zawiłych przygodach trójki młodych przyjaciół. Trener, Beno oraz Kalafior są uwikłani w uliczne perypetie, gdzie brutalnym echem odbija się bezwzględność życia. Akcja rozgrywa się w niewielkim mieście – Lęborku – jednak obrazuje podobny trud egzystencji wielu młodych Polaków na terenie całego kraju. Choć wszystko odbywa się w roku 2008, teraźniejsza narracja sprawia wrażenie, że przygody bohaterów odbywają się właśnie tu i teraz. Mimo brudnego klimatu ulic treść jest nasączona sporą dawką humoru, a czytelnik nie tylko przenosi się w świat przepełniony przestępczością i narkotykami, ale również w ten rodzinny i pełen szczerej przyjaźni. „Młody Rafi leży nieprzytomny. Minęło już trochę czasu od chwili, gdy stracił świadomość. Zostawiono go tu jak nic niewarte ścierwo, kawał niepotrzebnej szmaty, porzuconej po to, by całkiem zgnić w tej stęchłej, ogarniętej półdźwiękami ciemności, która opada z wielkim ciężarem na ziemię, przygniatając wszystkie napotkane przeszkody. Zdaje się, że trwa to wieczność, lecz zamglona świadomość zaczyna powoli wdzierać się do umęczonego organizmu. Chłopiec łapie nagle głęboki oddech i ze strachem wybudza się z koszmarnego snu. Czuje straszliwe, przenikliwe zimno i bezwzględną twardość betonu. Po rozglądnięciu się wokół i ujrzeniu swoich zakrwawionych rąk i ubrań oraz po bólu, który powoli, lecz z coraz większą siłą zaczyna promieniować od twarzy i głowy w dół, zdaje sobie sprawę, że to nie był żaden koszmar”. Gober jest wykonawcą muzyki hip-hop. Ten raper oraz producent muzyczny już od ponad dekady mieszka na emigracji w Irlandii. Rodzinnym miastem autora jest Lębork, gdzie rozgrywa się akcja jego pierwszej powieści. „Trzy sumienia” zaczęły powstawać już kilka lat temu, w pewnym sensie odzwierciedlają osobiste przeżycia autora i są obrazem trudnych zmagań wielu młodych ludzi w polskiej rzeczywistości. Gober, oprócz powieści, nagrał też płytę pod nazwą „Dwa Głosy”, która ściśle jest związana z treścią publikacji.