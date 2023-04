Thorgal. Saga: Żegnaj, Aaricio – recenzja komiksu wyd. Egmont

Pierwszym zaskoczeniem był rozmiar pracy – 112 stron w porównaniu do standardowych 48-stronicowych albumów naprawdę robi wrażenie. Szczególnie, że historia się nie dłuży i wszystko jest na swoim miejscu. Warstwa graficzna od razu przypadła mi do gustu – kreska Rechta idealnie pasuje do "fantastycznego realizmu", do którego przyzwyczaił swoich czytelników Rosiński (zwłaszcza we wcześniejszych albumach, przed rozpoczęciem "malarskich" eksperymentów).