Terroryści porwali samolot z premierem na pokładzie. Ta historia mogła wydarzyć się naprawdę

Według rankingu tygodnika "Wprost" w samym 2022 r. Mróz mógł zarobić na sprzedaży swoich książek nawet 3 098 042 zł. To jednak ponad 300 tys. zł mniej niż rok wcześniej. Nie oznacza to jednak, że autor dostał po kieszeni. Wprost przeciwnie. Na jego konto trafiła bowiem spora sumka za sprzedaż praw do ekranizacji swojej twórczości. W 2022 r. na antenie Polsatu zadebiutował serial "Wotum nieufności" (na podstawie książkowego cyklu "W kręgach władzy"), a 11 stycznia 2024 r. na Netfliksie premierę miał 1. sezon serialu "Forst" (seria z komisarzem Wiktorem Forstem) z Borysem Szycem w roli głównej.