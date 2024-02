Teatr Dramatyczny czeka na nowego dyrektora. Stan tymczasowości opisał Krzysztof Szczepaniak

- Teraz jest taki okres takiego oczekiwania i zawieszenia. [...] Myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi, kto wystartuje i kto się zdecyduje na to stanowisko. To jest fantastyczne miejsce w centrum Warszawy, kapitalna scena, gdzie można robić wszystko od musicali, przez Szekspira po współczesne, nowoczesne teksty. [...] Ja zawsze chciałem zrobić Mela Brooksa, zawsze namawiałem na "Robin Hooda: Faceci w rajtuzach" czy "Producentów". Taki świetny musical, bardzo zuchwały i taki bezczelny trochę. [...] Zobaczymy, kto przyjdzie, z jakim programem i mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie jak najbardziej pozytywnie i dla zespołu, i dla widowni przecież, dla której ten teatr tworzymy - powiedział Plejadzie.