Monika Strzępka chce pozwać Agnieszkę Szpilę. Wzywa też władze Warszawy

Niedługo później Monika Strzępka wycofała jednak swoją rezygnację, tłumacząc ją szantażem ze strony części zespołu, a także podkreślając, że mimo ustnej zapowiedzi nie złożyła rezygnacji formalnie. Jej zdaniem, to przesądza o fakcie, że zgodnie z prawem wciąż pełni funkcję dyrektorki Teatru Dramatycznego i nie ma podstaw, by ją odwołać. Tym bardziej nie rozumie, dlaczego pracownicy stołecznego ratusza kontynuują procedurę. Strzępka wezwała więc Biuro Kultury m.st. Warszawy do przedstawienia ku temu podstaw.