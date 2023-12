Monika Strzępka wycofuje się ze swojej dymisji. Twierdzi, że była szantażowana

Jednak z chwilą gdy wspomniane aktorki, mimo rezygnacji Strzępki, nie wróciły na próby, a premiera "Heksy" została odwołana, dyrektor Teatru Dramatycznego uznała, że i ona nie jest zobowiązana do podtrzymania swojej "wymuszonej" rezygnacji. W poniedziałkowym oświadczeniu podkreśliła zresztą, że choć rezygnację podpisała, to nie przesłała dokumentów do urzędu.