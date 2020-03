"Superman - Czerwony Syn" – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Dobrzy ludzie z Egmontu zlitowali się nad naszymi portfelami i zrobili dodruk "Czerwonego Syna" Marka Millara. Kupujcie, bo wszystko, co napisano o tym komiksie, to prawda.

Pierwotnie "Czerwony Syn" ukazał w 2003 r. jako 3-częściowa miniseria w ramach cyklu "Elseworlds". Podobnie jak inne komiksy wydane pod tym szyldem, historia Millara, który za chwilę miał stać się gwiazdą Marvela, odpowiada na pytanie "Co by było gdyby?".

I to praktycznie bez większych potknięć. A ryzyko było i to ogromne. Wystarczy spojrzeć na film "Brightburn" (prod. James Gunn) z 2019 r., który fakt, że przybysz z gwiazd okazuje się potworem, rozgrywa tylko na podstawowym poziomie bezrefleksyjnej masakry. Żeby nie było – to porządnie zrealizowane, satysfakcjonujące kino klasy B. Jednak potencjał takich historii jest o wiele, wiele większy. Co właśnie świetnie pokazał Millar.