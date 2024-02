"Sprawa Rusałki". Seria tajemniczych morderstw nad poznańskim jeziorem

Anka wyjechała z Kołobrzegu nie tylko po to, by napisać materiał. Zostawiła tam bowiem partnera i... jeszcze świeże wspomnienia utraty ciąży. A przynajmniej tak jej się zdawało, że to już za nią. Koszmar szpitalnych doświadczeń wraca we wspomnieniach i snach. Autorka "Sprawy" kładzie nacisk na tzw. kobiecą perspektywę wydarzeń. Główną osią wydarzeń są dwie kobiety i to one napędzają akcję. Także rozwiązanie tajemniczej zagadki ma z tym wiele wspólnego...