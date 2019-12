Spotkanie z Donaldem Tuskiem. Inteligentne show z humorem. "Żal, że nie startuje w wyborach"

Donald Tusk na spotkanie autorskie nt. książki "Szczerze" przyciągnął tłumy i w pełni je zadowolił. Stworzył prawdziwe show pełne humoru, mądrych i inteligentnych stwierdzeń i opinii. Jego zwolennicy żałują, że nie wystartuje w wyborach prezydenckich, ale starają się być przy tym realistami.

"Szczerze" Donalda Tuska może zrobić dobre wrażenie

Na spotkanie autorskie przyszły tłumy, w sali w siedzibie Agory brakowało nawet krzeseł. Zdecydowana większość (na oko 4/5 uczestników spotkania) zakupiła książkę "Szczerze" na miejscu po obniżonej cenie. Jej premiera była 2 dni przed spotkaniem, więc trudno o konkretną opinię, ale przyszli czytelnicy byli pozytywnie nastawieni do lektury. Spora część zakupiła kilka egzemplarzy jako prezenty dla członków rodziny. Inteligentnych ludzi zawsze dobrze się czyta i słucha, więc nie ma co się dziwić takim nastrojom.

Donald Tusk stworzony do wystąpień

A propos słuchania – Donald Tusk to urodzony mówca i słucha się go z przyjemnością. Łapie kontakt z publicznością, jego teorie i opinie są podparte konkretnymi argumentami i faktami. Prowadzący spotkanie rozmawiali z nim nt. brexitu, zmian klimatycznych, prezydenta USA, podejścia Francji i Węgier do polityki zagranicznej, braku startu w wyborach prezydenckich i obecnego rządu. Przyznał, że jest realistą, co dało się odczuć w jego wypowiedziach. Jednocześnie podkreślał, że potrzebna jest zjednoczona Europa i Polska jest jej bardzo ważnym elementem.