Skorpion tom 1 – recenzja komiksu wyd. Egmont

Nota bene, "Skorpion" to nie jedyny powrót Egmontu do dzieł tego rysownika. Wkrótce ma się ukazać zbiorcze wydanie "Cygana" i kolejny tom "Noir Burlesque". Tymczasem pierwszy tom "Skorpiona" to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto przegapił/nie miał okazji kupować pojedynczych albumów w miękkiej oprawie. I gratka nie tylko dla miłośników gatunku, bo to po prostu świetna przygodowa lektura.