Słowiański "Hamilton". Tak o walce z komunizmem nie opowiadał jeszcze nikt

O burzliwym czasie społecznych przemian, dojściu do głosu Solidarności i wydarzeniach, które doprowadziły do transformacji ustrojowej, opowiadano z polskiego ekranu i polskiej sceny już wielokrotnie. Twórcy musicalu "1989" postanowili opowiedzieć o tym wszystkim raz jeszcze, ale do snucia swojej opowieści wykorzystali nową formę zainspirowaną amerykańskim hitem musicalowym – stworzonym przez Lin-Manuela Mirandę "Hamiltonem". To on wykorzystał rap do opowiedzenia o walce o amerykańską niepodległość, by historia z zakurzonych stronic mogła trafić również do młodszych odbiorców.