"Skarga Utraconych Ziem" – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont.

"Skarga Utraconych Ziem" to obok " Thorgala " najsłynniejszy komiks zilustrowany przez Grzegorza Rosińskiego. Choć są i tacy, którzy cykl o księżniczce Sioban cenią nawet wyżej niż przygody dzielnego Aegirssona.

Oczywiście to sprawa dyskusyjna, co nie zmienia faktu, że "Skarga Utraconych Ziem" to pod każdy względem doskonałe fantasy, które mimo upływu lat (pierwszy tom ukazał się w 1993 r.) wciąż porywa i jest źródłem pierwszorzędnej rozrywki.