"Sisters 13.Nadmiar szczęścia": Trzynastka wcale nie jest pechowa [RECENZJA]

O tym, że przesądy to wierutne bzdury, możemy się przekonać w „Nadmiarze szczęścia” nie tylko dzięki przezabawnym scenkom, w których Marine próbuje wykorzystać szczególną moc czterolistnej koniczyny. Przede wszystkim bowiem mimo swego numeru tom ten w niczym dwunastu poprzednim z tej niezwykle udanej serii.



Nie da się ukryć, że w dotychczasowych tomach „Sisters” obie bohaterki praktycznie się nie zmieniały – co najwyżej co jakiś czas pojawiały się scenki wspomnieniowe z zupełnie malutką Marine czy takie z udziałem dorosłych sióstr. W „Nadmiarze szczęścia” w wizerunku Wendy pojawia się jednak nowy rys. Otóż okazuje się, że nie czeka ze sprzątaniem swego pokoju na ostatnią chwilę przed inspekcją mamy, tylko systematycznie dba o porządek! A zamiast porobić coś szalonego z Marine, woli spędzać czas z Maksem… Czyżby Wendy stawała się dorosła? Dla Marine to doprawdy przerażająca wizja, ale przekonamy się, że tak łatwo nie zrezygnuje ona z zabaw ze swoją ukochaną starszą siostrą, a jej pomysłowość i upór potrafią skutecznie przełamać opór Wendy.

Inną sprawą jest, że zachowanie tej ostatniej niejednokrotnie nas tutaj zaskakuje. Czyż kiedykolwiek wcześniej pozwoliłaby Marine czytać bezkarnie jej pamiętnik? No cóż, to niewątpliwie dość niespodziewany efekt uboczny uczucia Wendy do Maksencjusza… A warto dodać, że będziemy też świadkami rozmaitych zawirowań w związku tych dwojga, a Marine niejednokrotnie okaże się nieocenionym wsparciem dla chłopaka swej siostry!