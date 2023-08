Sandman. Senni Łowcy - recenzja komiksu wyd. Egmont

Nie zmienia to faktu, że "Senni łowcy" to z całą pewnością lektura warta uwagi. Pięknie podana baśń dla dorosłych, gdzie na fanów czekają doskonale znane motywy, które sprawiły, że cykl Neila Gaimana jest czymś zupełnie unikatowym. A co z resztą? Jeśli nie czytaliście "Sandmana", to czeka tam na was kilka znacznie lepszych tomów.