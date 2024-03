"Sami – 6. Wymiar czwarty i pół": Nowe reguły gry [RECENZJA]

Nowe reguły gry

Kiedy można by się spodziewać, że dzieciaki z Fortville podążą tym tropem, niespodziewanie muszą one skoncentrować swoje wysiłki na zupełnie innym zadaniu. Otóż Saul nie tylko przemianowuje Klan Rekina na Klan Słońca, ale zaczyna oznaczać różne miejsca w mieście jako należące do jego grupy. W efekcie Leïla decyduje, żeby podjąć to wyzwanie i jesteśmy świadkami wyścigu mającego na celu zagarnięcie najbardziej atrakcyjnych zasobów. Co gorsza, szybko przestaje to być jedynie sportowe wyzwanie, gdyż podwładni Saula nie wahają uciec się do przemocy fizycznej, a ich przywódca wkrótce sięga po argumenty jeszcze cięższego kalibru!