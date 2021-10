Znowu mogła zarobić krocie. Tym razem odmówiła firmie z Izraela

Sally Rooney to autorka bestsellerowych i wysoko ocenianych powieści "Normalni ludzie" czy "Rozmowy z przyjaciółmi". Niedawno ukazała się jej kolejna książka, która na razie nie będzie tłumaczona na hebrajski. Pisarka przyłączyła się w ten sposób do bojkotu Izraela, który łamie podstawowe prawa Palestyńczyków.

Najnowsza książka Sally Rooney "Beautiful World, Where Are You" ukazała się 7 września

Źródło: Getty Images