Podziw czy rywalizacji? Ile prawdy jest w historii konfliktu Słowackiego i Mickiewicza?

Pierwszy był Adam Mickiewicz. Urodził się 24 grudnia 1798 r. w rodzinie drobnoszlacheckiej. W wieku 17 lat wyjechał do Wilna, gdzie rozpoczął studia na uniwersytecie. Debiutował wierszem "Zima miejska" już w 1818 r. Ale sławę przyniosły mu dopiero wydane cztery lata później "Ballady i romanse", które zostały uznane za manifest polskiego romantyzmu. To właśnie rok 1822 i publikację utworów Mickiewicza zwykło się traktować jako początek romantyzmu w polskiej sztuce i literaturze. Kolejne dzieła, m.in. "Konrad Wallenrod", "Dziady" czy "Pan Tadeusz", tylko ugruntowały silną pozycję poety. I to do tego stopnia, że jeszcze za życia zaczęto nazywać go "wieszczem narodowym".