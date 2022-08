Roszkowski będzie miał konkurencję? Drugi podręcznik do HiT-u otrzymał recenzje

Jak informuje serwis TVN24.pl, w środę 17 sierpnia podręcznik do Historii i Teraźniejszości od Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych uzyskał drugą recenzję merytoryczno-dydaktyczną. Jedna z nich jest pozytywna, a druga warunkowa, co oznacza, że pewne treści będą wymagały korekty. Wciąż jednak brakuje wymaganej trzeciej recenzji językowej, co na razie uniemożliwia dopuszczenie drugiego podręcznika do obrotu.