Rodzina aktywisty nie wierzy w wypadek. "Mój ojciec został zamordowany"

Chwilę po publikacji wpisu Homero zgarnął syna ze skrzyżowania, by podwieźć go na busa do Morelii, gdzie ten studiował. Odebrał telefon, głos w słuchawce go pośpieszał. Jestem w drodze, spokojnie, odpowiedział. Odstawił Homerito, a 20 minut potem zaparkował samochód w El Soldado, 200 metrów od wejścia na festyn. O 17.19 opublikował jeszcze takie samo zdjęcie na Twitterze i Facebooku: 56 przewodników z sanktuarium El Rosario patrzy w obiektyw, większość z nich trzyma dłonie w kieszeniach – to dzień wypłaty. To było ostatnia rzecz, jaką opublikował w mediach społecznościowych. Później uczestnicy spotkania zeznali przed prokuraturą, że to było zwyczajne zebranie, zajmowali się finansami sanktuarium, planowali sadzenie drzew i kolejne wizyty grup turystów. Jeśli coś było podejrzane, to wciąż brzęczący telefon Homero. Po kilkunastu razach odebrał go. Ktoś z drugiej strony nalegał, by przyjechał na jarmark. Tak, tak, oczywiście, zaraz się zbieram, miał odpowiedzieć Homero.