Pustynne skorpiony - recenzja komiksu wyd. Egmont

Są to m.in. włoski kapitan opętany miłością do opery, nieustraszone wojowniczki czczące szatana, komiczny kierowca wozu pancernego, a także Cush z plemienia Bemi-Amer, będący pomostem między "Pustynnymi skorpionami" a "Corto Maltese". Jego obecność to nie tylko oczko puszczone do czytelnika (bohater pojawił się w "Przygodach etiopskich") i wyraźny sygnał, że obie opowieści rozgrywają się w tym samym uniwersum. To właśnie z jego ust niespodziewanie dowiadujemy się, jak mogły potoczyć się dalsze losy naszego ulubionego maltańskiego marynarza.