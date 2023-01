Przyjaciółka Diany apeluje do Harry'ego. "Nikt nie chce, aby najciemniejsze części nas samych zostały ujawnione"

Terapeutka dobrze znająca rodzinę Windsorów zaznaczyła, że to, co często naraża rodziny na kryzysy, to zazdrość i rywalizacja o uwagę i uczucia innych członków. Dodała, że dotyczy to zwłaszcza rodzin, w których jeden z rodziców umiera. To wprost nawiązuje do tego, jak czuł się Harry, który nawet w swojej autobiografii określił się "tym drugim".