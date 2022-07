Przez rok ukrywał prawdę przed wiernymi. W końcu wszystko zdradził

To, co pokazał Smarzowski, to trzy główne problemy Kościoła. Po pierwsze pedofilia – to, jak Kościół potraktował ten temat, złamało autorytet kleru. Sprawy dotyczące pedofili są poruszające, skandaliczne i nic dziwnego, że to sprawiło, że ludzie zaczęli odwracać się od Kościoła. A z pewnością w najbliższych latach jeszcze sporo dowiemy się o ukrywanych historiach i o mechanizmie przenoszenia księży z parafii na parafię. Po drugie – problem z alkoholem i samotnością, z którymi człowiek sobie nie radzi. Po trzecie – cynizm. Jak u jednego tych pokazanych w filmie księży, który dla kariery w strukturach zrobi wszystko.