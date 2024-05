Przewrót w zasadach języka polskiego. Co się zmieni?

Pisownia języka polskiego ma sporo min, na które łatwo się nadziać. Nierzadko bywają sytuacje, że trzeba sprawdzić, czy piszemy część nazwy wielką lub małą literą. Albo kiedy dajemy łącznik. Język ma to do siebie, że jest tworzywem żywym i zmiennym, a co za tym idzie, stale ewoluującym. Stąd często trzeba na nowo rewidować jego zasady. I jeśli jest taka możliwość, sprawić, żeby osoby posługujące się nim nie miały większych problemów z pisownią.