Nolan zdobył wszystko. Co poukrywał w swojej twórczości?

W tym poruszającym dzienniku wybitny reżyser Derek Jarman (serio, sprawdźcie jego dzieła jak "Caravaggio", "Ostatni Anglicy" czy "Blue") opisał swoje życie w latach 1989-1990, gdy chorował na AIDS i wycofał się do swojej samotni - domku wiejskiego o nazwie Prospect Cottage. Uciekając od zawalonego listami londyńskiego mieszkania, Jarman zajął się uprawą niezwykłego ogrodu. Co zrozumiałe, w dzienniku mnóstwo miejsca poświęcił właśnie jemu, ale nawet wątki ogrodnicze opisał tak, jakbyśmy mieli do czynienia z kolejnym dziełem artysty. Pomaga też to, że język Jarmana często jest plastyczny - opisy roślin brzmią jak coś tajemniczego i nieodpartego.